Cat de normala e noua viata din Wuhan dupa ridicarea restrictiilor?

De la inceputul acestei luni, numeroase restrictii s-au ridicat, dar cat de normala a devenit noua viata din Wuhan?Pentru a afla acest lucru, CNN a stat de vorba cu Hector Retamal, un fotograf al agentiei AFP."Oamenii merg in parcuri, magazine, mall-uri. Pe strazi sunt multe masini. Am vazut oameni care merg sa inoate in raul Yangtze, altii danseaza in parc. Nu sunt multimi mari, dar usor, usor orasul prinde din nou viata", explicat Retamal.Totusi, Retamal afirma ca mall-urile sunt destul de libere in aceasta perioada, iar viata de noapte este practic inexistenta."Am tot mers in mall-uri, dar sunt foarte putini oameni acolo. Pentru mai multe nopti am iesit sa vad orasul si nu exista cluburi deschise. Am vazut doar cateva baruri care asteptau clienti, insa erau goale. Oamenii ajung acasa devreme, am vazut foarte putini pe strada noaptea", a mentionat el.In plus, fotograful a remarcat ca oamenii au devenit foarte tematori."Inca vad teama in oamenii care timid se intorc pe strazi. Uneori, cand incerci sa ajungi aproape de ei, fac un pas in spate. Ii inteleg. Se tem sa nu se contagieze. Dar cand vad oamenii ca sunt din nou pe strazi vad din nou speranta", a conchis acesta.Ca sa poata iesi din case, oamenii trebuie sa aiba insa un cod QR pe telefonul mobil care sa ateste ca sunt sanatosi. Acesta se obtine dupa ce se completeaza un formular in care oamenii trebuie sa spuna daca au avut simptome sau nu.C.S.