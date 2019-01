Ce poate face autobuzul inteligent ''panda'', care a fost lansat in China (Foto&Video)

#New# Recently, DeepBlue release a new Product-Panda AI Bus, which carries self-developed self-driving technology, machine vision, biological intelligence and intelligent voice,new power system, intelligent kitchen and delivering management system. It has flexible mobility. pic.twitter.com/roSP6FULot - DeepBlue (@DeepBlu11412456) January 2, 2019

# China Time* AI Summit # Launching Ceremony

The first batch launching ceremony of AI Bus in AI city began to hold, The Panda AI Bus drove onto stage slowly, showed AI leading technology of china, and witnessed the industry revolution brought by Chinese AI. pic.twitter.com/3IHVDXVMkQ - DeepBlue (@DeepBlu11412456) January 18, 2019

"Autobuzul panda", vopsit in alb si negru si cu o lungime de 12 metri, a fost conceput si lansat de DeepBlue Technology, cea mai importanta companie chineza din domeniul inteligentei artificiale, potrivit agentiei Xinhua.Autovehiculul destinat transportului de calatori, cu douazeci si doua de locuri, lansat in weekend la Changzhou, este dotat cu peste douazeci de tehnologii inteligente, precum sistemul de conducere autonoma, identificare biometrica, autopilot, interactiune vocala si un sistem inteligent de vanzari cu operare automata.Pasagerii se pot urca in autobuz prin simpla trecere a mainii prin dreptul unui sistem pentru recunoasterea amprentelor.De asemenea, ei au posibilitatea de a achizitiona micul dejun sau cina, de la un dispozitiv automat instalat in autovehicul.Intre timp, un robot aflat la bord le poate "vorbi" prin intermediul functiei de interactiune vocala si ii poate ajuta sa isi planifice rutele, oferindu-le informatii despre statiile pentru transfer.Computerul de bord este capabil sa monitorizeze si sa inregistreze in timp real orice tip de comportament suspect si sa initieze un raspuns de urgenta pentru prevenirea unui furt.Wang Xinlei, responsabil cu strategia in cadrul DeepBlue Technology, a declarat ca autobuzul inteligent este alimentat de baterii pe baza de litiu, fier si fosfat, care permit trecerea intre modul de conducere cu operare manuala si cel automat."Am efectuat teste ale autobuzului inteligent in mai multe orase. Pana in prezent sunt in functiune doua autobuze inteligente panda in orasul Changzhou", a spus Wang.Cele doua autobuze inteligente vor functiona pe un traseu de cinci kilometri si vor circula cu o viteza de 30 de kilometri pe ora.