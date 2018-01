Cea mai puternica furtuna de zapada din 2008 in China: 13 persoane au murit

Ziare.

com

Cea mai puternica furtuna de zapada din 2008 a afectat pana in prezent 1,06 milioane de persoane din provincie cauzand pierderi economice directe in valoare de 1,26 miliarde de yuani (190 de milioane de dolari americani) si pierderi in domeniul agriculturii estimate la 790 de milioane de yuani (122 de milioane de dolari americani), arata Xinhua.Noua orase, printre care se numara si Hefei, capitala provinciei, au initiat proceduri de urgenta in urma ninsorilor.Caderile abundente de zapada din aceasta saptamana nu au afectat numai Anhui, ci si provinciile Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu si Shaanxi, precizeaza sursa citata.Citeste si Furtuna de zapada si val de frig polar in Statele Unite: Peste 3.000 de zboruri au fost anulate (Foto&Video)