Cea mai virulenta forma de ciuma a reaparut in China: Doi oameni sunt la spital

Ciuma pulmonara (sau pneumonica) este cea mai rara, dar cea mai virulenta forma de ciuma, cu o posibila. Rata mortalitatii sale poate fi ridicata, insa tratamentul cu antibiotice este eficient, daca este administrat in 24 de ore, citata de AFP.Ambele cazuri au fost confirmate marti de catre medici, a relatat Xinhua, mentionand ca pacientii proveneau din Mongolia Interioara, o regiune din nordul Chinei.Bolnavii au fost internati intr-un spital din districtul Chaoyang, din estul capitalei chineze, cu o populatie de 20 de milioane de locuitori, potrivit agentiei oficiale de presa."In conformitate cu reglementarile sanitare internationale, autoritatile chineze au notificat OMS cu privire la aceste doua cazuri si schimba informatii pe acest subiect", a declarat organizatia internationala.Transmiterea ciumei pulmonare se face prin contact strans, cel intre cei doi pacienti fiind in prezent examinat de catre doctori, a precizat medicul OMS Fabio Scano, intr-un mail catre AFP.Autoritatile chineze incercau sa previna orice panica blocand hashtag-ul "Beijing-ul confirma tratarea cazurilor de ciuma" pe retelele de socializare.Cazurile de ciuma sunt rar intalnite in China, insa in Mongolia vecina,, care puteau transporta bacteria Yersinia pestis, responsabila pentru ciuma.In China, o persoana a murit de ciuma bubonica in 2014, in provincia Gansu (nord-vest). Victima a taiat o marmota moarta, posibil contaminata, pentru a-si hrani cainele, potrivit presei locale.Cazuri mortale de ciuma pulmonara au fost raportate in Tibet in 2009 si 2010.