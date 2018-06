Cei mai puternici oameni ai lumii se intalnesc in cadrul G7, dar ce se intampla acum in China este mai important

Vor deveni China si India aparatorii comertului liber?

Ba chiar mai important, se arata intr-o analiza CNN , in conditiile in care este foarte probabil ca participantii de la summitul Organizatiei pentru Cooperare de la Shanghai sa aiba o mai mare influenta asupra viitorului cresterii globale.Vor fi prezenti la summitul din China, care incepe sambata in orasul Qingdao, liderii a doua dintre economiile mari cu cea mai rapida rata de crestere, China si India, cea din urma participand pentru prima data ca membru cu drepturi depline al organizatiei.Lansata initial in scopul consolidarii cooperarii in domeniul securitatii regionale, Organizatia pentru Cooperare de la Shanghai, din care fac parte China, Rusia, India, Pakistan si patru foste republici sovietice din Asia Centrala, respectiv Kazahstan, Tadjikistan, Uzbekistan si Kargazstan, se concentreaza in prezent tot mai mult pe partea comerciala.China si India sunt vazute ca tarile care vor reprezenta forta motrice a economiei globale in anii urmatori, alaturi de tari sud-asiatice precum Singapore si Malaezia."Regiunea Asia-Pacific devine un centru de putere din ce in ce mai important pentru cresterea globala", spune economistul-sef pentru aceasta regiune de la IHS Markit, Rajiv Biswas, pentru CNN.Economistii se asteapta ca China singura sa aiba o contributie de aproximativ 30% din cresterea totala a PIB-ului global in urmatorii zece ani si ca cea a Indiei sa fie de 10%.De asemenea, Fondul Monetar International estimeaza ca regiunea Asia Pacific va ajunge sa aiba o pondere de 39% din economia globala pana in 2023, in timp America de Nord va scadea la 25%.Tarile cu cea mai numeroasa populatie din lume (impreuna au peste 2,6 miliarde de locuitori), China si India prezinta un potential urias pentru companiile si investitorii din Occident.La summitul de la Qingdao va participa si presedintele rus Vladimir Putin. Desi economia Rusiei este mult mai mica si are un ritm de crestere mai lent, tara ramane unul dintre cei mai mari producatori globali de energie, exercitand o influenta puternica asupra pietei petrolului si a gazelor naturale.Atat presedintele chinez Xi Jinping, cat si premierul indian Narendra Modi au luat pozitie in ultimele luni pentru a apara globalizarea, in contextul in care SUA pare sa se izoleze tot mai mult sub conducerea lui Donald Trump. Intr-o declaratie comuna, China si India au criticat "noul val de protectionism" si au militat pentru o "economie globala cuprinzatoare si deschisa".Xi si Modi vor avea o intrevedere separata cu ocazia summitului din acest weekend, a doua din ultimele doua luni. "Asia si intreaga lume vor avea un viitor mai bun atunci cand India si China vor lucra impreuna", a spus Modi saptamana trecuta.Totodata, Modi se va intalni si cu Putin, pe care l-a vizitat luna trecuta.Exista disensiuni si intre aceste tari, cum ar fi deficitul comercial in crestere al Chinei cu India si legaturile comerciale subrede cu Rusia, asa cum relatiile dintre puterile din G7 sunt tensionate din cauza taxelor vamale impuse de SUA partenerilor sai comerciali.Ramane insa realitatea ca multe dintre tarile participante la G7 contribuie tot mai putin la economia globala: SUA au o rata de crestere de 2,3%, in timp ce economia Uniunii Europene, din care fac parte patru dintre membrii G7, a crescut cu 2,5% anul trecut. Japonia sta si mai rau, cu 1,6% in 2017.In schimb, India are o crestere economica de 7,7%, iar China de 6,8%.Summitul din China va servi drept platforma pentru construirea relatiilor bilaterale, precum si pentru consolidarea cooperarii mai extinse intre tarile in curs de dezvoltare, considera economistii citati de CNN.C.S.