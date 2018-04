Cel putin 18 persoane au murit in urma unui incendiu izbucnit intr-un club din China UPDATE

UPDATE:

Potrivit autoritatilor, incendiul a izbucnit in jurul orei locale 00:30 (04:30 - ora Romaniei), intr-un club de karaoke din orasul Qingyuan, informeaza Associated Press.Flacarile au fost stinse la scurt timp de catre pompieri.Politia a anuntat ca incendiul a fost provocat, cel mai probabil, intentionat, fiind demarata o ancheta.Politia chineza l-a prins, marti, pe barbatul suspectat de incendierea clubului de karaoke. Politistii au reusit sa il aresteze dupa ce au anuntat ca ofera o recompensa pentru orice informatii referitoare la locul unde s-ar putea afla individul, potrivit Agerpres."Conform primelor elemente ale anchetei, suspectul a intrat intr-o disputa, dupa care a blocat usa cladirii cu o motocicleta si a dat foc", a relatat televiziunea de stat chineza CCTV, precizand ca usa era singura cale de iesire din local si clientii au ramas blocati in interior.Politia a anuntat la mijlocul zilei ca a interpelat un suspect, in varsta de 32 de ani, intr-un sat care tine de municipalitatea vecina Yingde, la scurt timp dupa ce autoritatile si-au anuntat intentia de a oferi o recompensa de 200.000 de yuani (26.000 de euro) pentru orice informatie care duce la prinderea barbatului. Suspectul avea urme de arsuri la sold.