21 de oameni au murit intr-o mina din China

Tragedia a avut loc, sambata, la ora locala 16.30 (ora 10.30, ora Romaniei - n.red.), la o mina de carbune din Shenmu, exploatata de Baiji Mining Co Ltd, a anuntat presa din China, potrivit Reuters. In momentul surparii tavanului, in subteran se aflu 87 de persoane.66 de mineri au fost salvati, insa 21 au ramas blocati in subleran. Dupa o cautare initiala, s-au confirmat decesele a 19 mineri. Cautarile au continuat si ultimii doi mineri care erau blocati au fost gasiti si ei fara viata.Cateva companii miniere din Shandong si Henan, precum si din alte zone ale Chinei, au primit notificari din partea Administratiei Nationale pentru Siguranta in Minerit, care le-a cerut sa isi intrerupa activitatea pentru inspectii care vor dura pana in luna iunie, anunta, vineri, Shanghai Securities News.Duminica, agentia Xinhua a notat ca si in provincia Shanxi, aflata langa provincia Shaanxi, vor avea loc inspectii la unele mine.