China a avertizat ca va anunta o lista neagra fara precedent de companii straine

Ministerul Comertului din China nu a nominalizat vreo tara sau vreo companie, dar avertismentul ar putea amplifica tensiunile, dupa ce Washingtonul a inclus Huawei pe o lista neagra, interzicand practic companiilor americane sa faca afaceri cu gigantul chinez al echipamentelor de telecomunicatii, transmite Reuters.Lista de entitati care nu sunt de incredere a Beijingului se va aplica celor care nu respecta regulile pietei si contractele, blocheaza livrarile catre companii chineze din alte motive decat cele comerciale, afecteaza grav drepturile legitime si interesele companiilor chineze si lezeaza securitatea nationala a Chinei, potrivit ministerului.In ultimele doua saptamani, o serie de comentarii ferme, critici si avertismente din partea Chinei au intensificat o batalie a cuvintelor cu Statele Unite care ar putea complica rezultatul unei intalniri a liderilor celor doua state, luna viitoare.La inceputul lunii mai, Washingtonul a majorat de la 10% la 25% tarifele aplicate unor importuri din China in valoare de 200 de miliarde de dolari, acuzand Beijingul ca si-a renegat angajamentele facute in cursul negocierilor comerciale. Acest fapt a determinat Beijingul sa reactioneze cu tarife suplimentare pentru majoritatea importurilor din SUA aflate pe o lista de 60 de milairde de dolari, care vor intra in vigoare sambata.Presedintele american Donald Trump a declarat ca planurile unei intalniri cu omologul sau chinez Xi Jinping la summitul G20, programat pentru 28-29 iunie, la Osaka, nu au fost confirmate inca.Xi si Trump vor considera "dificil" sa faca progrese majore pentru incheierea razboiului comercial, a declarat un fost oficial chinez de rang inalt.