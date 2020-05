China a inchis un nou oras

Ziare.

Chinezii au luat aceasta hotarare dupa ce in ultima zi au fost testate pozitiv cu noul coronavirus 11 persoane, anunta BBC Aceste cazuri sunt legate de o angajata a unei spalatorii, care nu a avut istoric de calatorie.Toate locurile publice din orasul Shulan au fost inchise, iar locuitorilor li s-a transmis sa stea in casa. De asemenea, transportul public a fost suspendat, iar orasul a fost trecut pe lista celor cu risc mare de infectie.Shulan are o populatie de 700 de mii de locuitori.In alta ordine de idei, China a anuntat, luni, 17 noi cazuri, in crestere fata de ziua precedenta.Cinci dintre noile cazuri au fost raportate in Wuhan, locul unde a aparut virusul prima data.C.S.