China acuza: Administratia Trump "deschide focul asupra intregii lumi" prin taxele vamale

Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a denuntat o serie de practici comerciale incorecte si a introdus taxe vamale pentru importurile de otel si aluminiu din numeroase tari, in principal din statele Uniunii Europene, China Canada si Mexic , care au dispus masuri de retorsiune. Washingtonul acuza Beijingul de nerespectarea drepturilor privind proprietatea intelectuala. Incepand de vineri, Statele Unite impun tarife speciale pentru produse din China in valoare de 34 de miliarde de dolari."Masurile adoptate de Statele Unite ataca practic sistemele mondiale de aprovizionare cu produse. In termeni simpli, Statele Unite deschid focul asupra intregii lumi, inclusiv asupra lor...", a comunicat joi Gao Feng, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez al Comertului, citat de site-ul de stiri Axios.com."China nu va ceda in fata noilor amenintari si acte de santaj si nu isi va reduce determinarea de a apara comertul liber si sistemul multilateral", a atras atentia oficialul chinez.Camera americana a Comertului, cel mai mare grup de lobby in domeniul afacerilor din SUA si un aliat traditional al Partidului Republican, a lansat o campanie impotriva taxelor vamale aplicate de presedintele Donald Trump. Campania de lobby va analiza impactul pe care masurile de retorsiune dispuse de Uniunea Europeana, China, Canada sau Mexic il vor avea asupra companiilor si locurilor de munca din Statele Unite. "Actuala Administratie ameninta sa submineze progresele economice pe care le-a obtinut atat de greu. Trebuie sa incercam sa obtinem relatii comerciale libere si corecte, dar nu acesta este modul prin care sa facem acest lucru", a declarat Tom Donohue, presedintele Camerei de Comert din SUA.Potrivit datelor sondajelor de opinie prezentate de site-ul Axios.com, rata de aprobare a politicilor lui Donald Trump este cea mai ridicata in statele Louisiana, Alabama si Dakota de Sud. Insa, conform analizelor elaborate de Camera de Comert din SUA, efectele tarifelor vamale impuse de Donald Trump ar putea fi urmatoarele:- in Louisiana, exista riscuri vizand 553.000 de locuri de munca si asupra exporturilor in valoare de 5,3 miliarde de dolari;- in Alabama, Camera de Comert estimeaza riscuri asupra a 567.500 de locuri de munca si asupra exporturilor in valoare de 3,6 miliarde de dolari;- in Dakota de Sud, sunt expuse riscurilor 130.000 de locuri de munca si exporturi in valoare de 129 de milioane de dolari.