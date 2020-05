China anunta primul caz de coronavirus in Wuhan dupa mai mult de o luna

Ziare.

com

Dupa ce joi China calificase toate regiunile ca fiind cu risc scazut de imbolnavire, noile cazuri anuntate duminica reprezinta un salt fata de cazul unic inregistrat cu o zi in urma. La originea acestei cresteri a imbolnavirilor se afla 11 persoane diagnosticate in orasul Shulan din provicinia Jilin, situata in nord-estul Chinei.Oficialii din Jilin au ridicat duminica nivelul de risc in Shulan de la mediu la ridicat, in conditiile in care nivelul mediu fusese stabilit dupa ce o femeie a fost confirmata cu coronavirus in 7 mai. Cele 11 cazuri anuntate duminica sunt membri ai familiei ei sau persoane care au intrat in contact cu ea sau cu familia.Noul caz din Wuhan, primul raportat in epicentrul epidemiei din data de 3 aprilie, a fost asimptomatic. Alte doua cazuri confirmate sunt importate.Nu au fost anuntate noi decese. Nmarul total de cazuri de coronavirus in China a ajuns la 82.901, iar numarul deceselor este 4.633.