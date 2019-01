China ar urma sa anunte o crestere economica de 6,6% pentru 2018, cea mai lenta din ultimii 28 de ani

Ziare.

Semnele tot mai numeroase de slabiciune a economiei chineze, care in ultimul deceniu a generat aproape o treime din cresterea economiei mondiale, sporesc ingrijorarile legate de riscurile globale si au un efect negativ asupra profiturilor unor companii, de la Apple la marii producatori auto.Guvernul chinez a promis noi masuri de sustinere a economiei in acest an, pentru a reduce riscul unor pierderi majore de locuri de munca, dar a exclus "un val" de stimulente similar cu masurile adoptate in trecut, care au amplificat cresterea PIB, dar au lasat in urma un munte de datorii.Anlistii anticipeaza o crestere de 6,4% a celei de-a doua economii a lumii in trimestrul al patrulea, fata de aceeasi peerioada a anului trecut, sub ritmul de 6,5% consemnat in trimestrul al treilea si similar cu avansul de la inceputul anului 2009, in timpul crizei financiare mondiale.Pe ansamblul anului 2018, cresterea economica ar fi fost de 6,6%, cea mai scazuta din 1990 si sub ritmul de 6,8% inregistrat in 2017., iar cresterea economica va incetini in acest an la 6,3%. Unii analisti considera deja ca ritmul de crestere este mult mai lent decat sugereaza datele oficiale.Chiar si in situatia in care China si Statele Unite vor conveni un acord comercial in cadrul negocierilor actuale, analistii afirma ca acesta nu va fi o solutie generala pentru economia chineza, daca Beijingul nu va reusi sa stimuleze investitiile si cererea de consum.