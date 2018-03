China are presedinte pe viata: Vot istoric pentru inlaturarea limitelor mandatului prezidential

Ziare.

com

Potrivit CNN , din cele 2.964 de voturi inregistrate, doar doua au fost impotriva acestei schimbari, in conditiile in care era nevoie ca doua treimi din sufragii sa fie favorabile pentru ca amendamentul adus Constitutiei sa intre in vigoare.Similar rolului parlamentului in alte tari, Congresul este organismul cu cea mai mare putere de decizie din China Partidul Comunist, aflat la putere, a anuntat propunerea pe 25 februarie si nu a fost chiar bine primita de toata lumea.Totusi, formatiunea politica a justificat necesitatea ca presedintele Chinei sa fie ales pe viata pentru ca acest lucru a fie in acord cu celelalte functii detinute de seful statului, anume liderul partidului si al armatei, ambele cu mandat nelimitat.Pana acum, Constitutia chineza prevedea o limita de doua mandate prezidentiale de cate cinci ani. Acesta este primul amendament constitutional adoptat in China in ultimii 14 ani.Xi a devenit presedinte in 2012 si ar fi urmat sa paraseasca functia in 2023.C.P.