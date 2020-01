China confirma cea mai rea ipoteza: noul tip de coronavirus se transmite de la om la om

Ziare.

Astfel, Zhong Nanshan, un renumit specialist in patologii respiratorii si coordonator al echipei, a informat ca pentru doua cazuri detectate in provincia Guangdong a fost confirmata transmiterea de la om la om, potrivit Xinhua.Zeng Guang, epidemiolog-sef la Centrul chinez pentru prevenirea si controlul bolilor, a declarat ca epidemia de pneumonie provocata de noul tip de coronavirus poate fi stopata daca autoritatile implementeaza imediat un set de masuri.Virusul provine din aceeasi familie de coronavirusuri ca Severe Acute Respiratory Syndrome - SARS (Sindromul Respirator Acut Sever), care a omorat aproape 800 de oameni la nivel global in timpul epidemiei din 2002/03, care a debutat tot in China.Simptomele includ febra mare si dificultati de respiratie, similare cu multe alte afectiuni respiratorii, ceea ce implica complicatii in diagnosticare.Comisia Nationala pentru Sanatate din China a anuntat, duminica, intensificarea eforturilor de preventie, dar a recunoscut ca nu cunoaste inca sursa virusului.Actiunile companiilor farmaceutice si ale producatorilor de masti din China au crescut luni, ca urmare a epidemiei.Epidemia este unul dintre cele mai importante subiecte discutate pe platforma chineza de socializare Wibo, unde multi dintre utilizatori si-au exprimat ingrijorarea.