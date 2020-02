China deschide in mai putin de o saptamana o fabrica de masti de protectie

Ziare.

Noua uzina, care va fi construita de China Construction First Group, ar urma sa poata produce 250.000 de masti medicinale pe zi. Xinhua precizeaza ca lucrarile de constructie au inceput luni si muncitorii lucreaza in schimburi pentru a putea finaliza proiectul pana sambata.Ritmul rapid in care va fi construita noua uzina readuce in minte masurile adoptate in orasul Wuhan, unde este epicentrul epidemiei de COVID-19, unde mai multe cladiri au fost reconvertite in facilitati pentru tratarea pacientilor infectati iar doua spitale de campanie au fost construite de la zero in doar cateva zile.Pe masura ce China se confrunta cu o epidemie de coronavirus, care pana acum a provocat decesul a 1.770 de persoane, mastile medicinale au devenit foarte cautate de angajatii din sectorul medical dar si de publicul larg. Guvernul de la Beijing i-a incurajat pe producatorii de echipamente medicale sa majoreze productia pentru a face fata cererii.Cu toate acestea, pana acum producatorii chinezi de echipamente medicale nu au putut face fata cererii. Luna trecuta, firma CMmask, un producator chinez de masti medicale care asigura 30% din piata interna, a anuntat ca zilnic primeste comenzi pentru cinci milioane de masti, de peste 10 ori mai mult decat nivelul normal.