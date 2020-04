China doneaza 30 de milioane de dolari OMS in lupta impotriva COVID-19

Ziare.

"China a decis sa plateasca 30 de milioane de dolari (28 de milioane de euro) in plus, in numerar, OMS", a anuntat joi un purtator de cuvant al Ministerului chinez de externe, Geng Shuang."Acest lucru va ajuta la prevenirea si controlul epidemiei COVID-19 si la sustinerea dezvoltarii sistemelor de sanatate in tarile in curs de dezvoltare", a subliniat el intr-o conferinta de presa, relateaza AFP.Acest anunt are loc in contextul in care Statele Unite si-au suspendat, saptamana trecuta, finantarea institutiei internationale , cu sediul la Geneva, denuntand luarile acesteia de pozitie, in ochii sai prea favorabile Beijingului.Presedintele american Donald Trump a denuntat tot atunci "proasta gestionare" de catre OMS a pandemiei COVID-19, care s-a soldat cu peste 180.000 de morti in lume de la aparitia acesteia in China, la sfrsitul lui 2019.Dupa dezangajarea americana, Beijingul a acuzat Washingtonul de "subminarea cooperarii internationale" impotriva COVID-19 si l-a indemnat sa-si "asume serios responsabilitatile si obligatiile".Statele Unite sunt principalul finantator al OMS, o institutie multilaterala creata in 1948 si a carei functionare si misiune sunt tributare creditelor acordate de statele membre si donatiile unor binefacatori privati.