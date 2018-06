China foloseste recunoasterea faciala pentru a da cu portia hartie igienica. Cei mai scunzi de 1,8 metri au o problema

Ziare.

De doua luni, un aparat de recunoastere faciala este folosit in toaletele publice din districtul Jing'an al orasului Shanghai, potrivit ziarului local Shine, care noteaza ca noua modalitate a permis economisirea unei cantitati importante de hartie igienica."Aparatul de scanare faciala poate economisi pana la 70% din hartia igienica", a declarat Li Bei, un angajat al companiei care furnizeaza dispozitivele, Shoulian Science and Technology Co.Dupa scanarea fetei utilizatorului, aparatul distribuie hartia igienica. Pentru majoritatea persoanelor, precizeaza Li, "o".Totusi, utilizatorii toaletelor pot cere mai multa hartie personalului de intretinere, care nu va cere bani pentru hartia suplimentara. Aparatul de scanare faciala poate fi utilizat o singura data, dupa care"Luam in considerare unele ajustari facute", a recunoscut Li.Aproximativ 1.500 persoane folosesc zilnic aceasta toaleta care are senzori pentru a-i monitoriza pe vizitatori.Dupa succesul inregistrat in cele doua luni de testari, campania preconizeaza sa implementeze aceasta tehnologie si in alte zone ale orasului.In metropole precum capitala Beijing functioneaza deja sisteme similare, ca de exemplu la Hongqiao Market, populara piata a perlelor.