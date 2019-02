China inchide Everestul pentru curatenie. Va aduna inclusiv cadavre lasate acolo de ani intregi

Ziare.

Interdictia inseamna ca turistii pot merge doar pana la o manastire aflata putin sub nivelul de 5.200 de metri, transmite BBC Mai multi oameni urca de obicei pe munte din partea de sud, a Nepalului, dar in ultimii ani a crescut constant numarul turistilor si pe partea chineza.Echipele de curatenie din acest an vor incerca sa inlature inclusiv corpurile de alpinisti care au murit in asa-numita zona a mortii, la peste 8.000 de metri, unde aerul este prea rarefiat pentru a sustine viata mult timp. Din cauza altitudinii si frigului, aceste cadavre raman adesea pe munte ani intregi sau chiar decenii.Tabara din China, situata in Tibet, este populara, intrucat este accesibila cu masina - in timp ce la tabara nepaleza se poate ajunge doar urcand pe jos vreo doua saptamani.Cel mai inalt varf din lume se confrunta cu poluarea, deseurile inmultindu-se in ultimii ani, pe masura ce creste numarul de vizitatori.40.000 de turisti au urcat pana la tabara chineza in 2015, aceasta fiind cea mai recenta contorizare a Beijingului. Un record de 45.000 de vizitatori au ajuns pana la tabara de baza din Nepal in 2016-2017, potrivit Ministerului padurilor si conservarii solului din aceasta tara.Turistilor le va fi interzis accesul in zonele de mai sus de manastirea Rongbuk, care se afla la aproximativ 5.000 de metri, potrivit agentiei chineze de stiri Xinhua.Doar alpinistii care au permisiunea de a urca pe varful de 8.848 de metri vor putea in continuare sa foloseasca tabara chineza.In ianuarie, autoritatile au anuntat ca vor limita numarul acordat de permise de alpinism la 300 pe an.Trei operatiuni de curatare au avut loc pe Everest si in primavara anului trecut. Atunci s-au adunat opt tone de deseuri, inclusiv materii fecale umane si echipament montan lasat in urma de alpinisti.B.B.