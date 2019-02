Tratatul Fortelor Nucleare: China intervine in conflictul SUA-Rusia

Ziare.

"Un tratat bilateral important in ceea ce priveste controlul armamentului si dezarmarii, Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare are o mare importanta in imbunatatirea relatiilor dintre marile puteri, intarirea pacii internationale si regionale, si mentinerea echilibrului strategic si a stabilitatii globale", se afirma intr-un comunicat publicat sambata de Ministerul de Externe al Chinei."China se opune actiunii de retragere si indeamna Statele Unite si Rusia sa-si rezolve diferentele intr-un mod adecvat printr-un dialog constructiv", se mai precizeaza in comunicat, Beijingul avertizand ca retragerea in mod unilateral ar putea avea "consecinte negative".China sustine ca nu este in favoarea elaborarii unui nou acord multilateral de control al armamentului care sa inlocuiasca Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare, spunand ca problemele sunt prea complicate si ca acordurile existente ar trebui mentinute si puse in aplicare. Statele Unite au suspendat incepand de sambata obligatiile asumate in cadrul Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF) , semnat cu Rusia, a anuntat vineri secretarul de Stat, Mike Pompeo.In replica, sambata, si Rusia a anuntat ca isi suspenda participarea la Tratatul INF, iar Vladimir putin a anuntat ca tara sa va dezvolta noi rachete, inclusiv supersonice. Acordul INF a intrat in vigoare in anul 1987, fiind semnat de presedintele american de la acea vreme, Ronald Reagan, cu omologul sau din Uniunea Sovietica, Mihail Gorbaciov.Washingtonul insista ca Administratia de la Moscova a dezvoltat o noua racheta cu raza medie de actiune, Novator 9M729 (SSC-8, potrivit terminologiei NATO), prin incalcarea Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare.Potrivit cotidianului The New York Times, in afara faptului ca Rusia ar fi incalcat Tratatul INF, Administratia SUA vrea sa renunte la acest acord deoarece este constransa sa nu dezvolte armament care ar putea fi folosit pentru descurajarea Chinei in consolidarea pozitiei in vestul Oceanului Pacific. Dat fiind ca nu este semnatara a Tratatului INF, China a putut dezvolta rachete nucleare cu raze medii de actiune.