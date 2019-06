China interzice denumirile care arata "veneratie fata de Occident". Printre "victime" - "Beverly Villa" sau "Vienna Hotel"

Ziare.

com

Astfel, ca parte a unei campanii nationale demarate in decembrie in scopul promovarii culturii chineze, cel putin sapte provincii chineze - Hainan, Guangdong, Fujian, Zhejiang, Sichuan, Shaanxi si Ningxia - le-au cerut deja mai multor companii sa "rectifice" denumirile prin care se fac vinovate, pe langa elogierea Occidentului, de "practici feudale" sau de "exagerare", relateaza presa locala, citata de Quartz In martie a avut loc o conferinta la nivel inalt pe tema "managementului toponimic", in cadrul careia guvernelor locale li s-a cerut "sa aiba o intelegere profunda a naturii politice a numelor proprietatilor si sa acorde prioritate intereselor suverane ale tarii".Hainan, cunoscuta si ca Hawaii chinez pentru peisajele sale tropicale, si Shaanxi sunt doua dintre provinciile care s-au conformat pana acum, intocmind liste cu sute de locuri ale caror nume incalca noile cerinte. Multe dintre aceste nume, printre care "Beverly Villa", "Los Angeles Complex", "Hawaii Coast" si "California Sunshine Complex", fac trimitere la SUA, cu care China se afla din iulie anul trecut intr-un razboi al tarifelor.Sunt vizate insa si numele de inspiratie europeana, precum "Versailles Garden" sau grupul hotelier "Vienna Hotels", acesta din urma numarandu-se printre companiile care au contestat ordinul guvernului local, argumentand ca a inregistrat acest nume ca marca pana in 2022.Exista totusi si exceptii de la regula, cum ar fi Spitalul Bethune International Peace, numit dupa doctorul canadian Norman Bethune, care este considerat un erou in China pentru contributia lui in anii 1930 la sistemul medical din aceasta tara, in timpul razboiului cu Japonia. La adapost ar fi locurile numite dupa Vladimir Lenin, o personalitate respectata de comunistii chinezi.Au aparut si primele "rectificari", un exemplu fiind complexul rezidential de lux "Zhong Rui Manhattan" din Wenzhou, redenumit "Man Ha Tun", cu toate neplacerile birocratice implicate de schimbarea adresei prin care oamenii sunt nevoiti treaca.C.S.