China numeste un nou reprezentant la Hong Kong

Wang Zhimin, de 62 de ani, "a fost demis din functia sa de director al Biroului de legatura" pentru afacerile din Hong Kong si a fost inlocuit de Luo Huining, a relatat fara mai multe amanunte televiziunea publica CCTV.Biroul de legatura, simbolul prezentei Beijingului la Hong Kong, a fost vizat in mai multe randuri de manifestanti in calitate de reprezentant al puterii centrale in fosta colonie britanica dupa retrocedarea Chinei in 1997.In iulie, manifestantii au aruncat cu oua in acest birou si au desenat graffiti pe cladire. Beijingul a denuntat atunci acte "absolut intolerabile" si a cerut "pedepsirea vinovatilor".Noul sef al biroului, Luo Huining, de 65 de ani, este fostul sef al administratiei provinciei Sahnxi. La sfarsitul lui decembrie, in cadrul Partidului comunist a fost promovat vicepresedinte al Comisiei pentru afaceri financiare si economice a parlamentului chinez, potrivit media locale.Lidera executivului din Hong Kong, Carrie Lam, a afirmat intr-un comunicat ca nu are "nicio indoiala" privind faptul ca noul reprezentant al puterii chinezii va favoriza "integrarea Hong Kong in dezvoltarea generala a natiunii si o relatie pozitiva intre continent si Hong Kong".Ea i-a multumit, pe de alta parte, lui Wang Zhimin pentru "sustinerea fara fisura" pe care a avut fata de guvernul sau in timpul crizei.Potrivit lui Selon Lau Yui-siu, un comentator politic, China incearca un raspuns economic la o criza de natura politica. Nominalizarea lui Luo Huining "indica faptul ca Beijingul va pune accentul pe politici de dezvoltare economica, ameliorarea conditiilor de viata ale oamenilor si integrarea Hong Kong", estimeaza el.Luo Huining "a condus anumite provincii defavorizate (...) si asta i-a permis sa dobandeasca o experienta diferita de cea a functionarilor care au o formatie in drept si politica ca Wang Zhimin", predecesorul sau, a declarat el pentru AFP.