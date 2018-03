China pregateste tarife de 3 miliarde de dolari pentru importurile americane

Ziare.

Anuntul vine dupa ce presedintele Donald Trump a prezentat cu o zi in urma masuri punitive pentru bunuri chinezesti in valoare de pana la 60 de miliarde de dolari, transmite MarketWatch.Ministerul Comertului din China a prezentat o lista de importuri din Statele Unite, de la fructe la carne de porc si pana la aluminiu reciclat si tevi din otel, pentru care vor fi aplicate tarife mai mari.Intr-un comunicat, institutia a precizat ca penalizarile sunt impuse ca reactie la tarifele aplicate de administratia Trump importurilor de otel si aluminiu , care, in opinia guvernului de la Beijing incalca regulile internationale referitoare la comert.Trump a semnat, joi, un memorandum care prevede impunerea unor tarife de pana la 60 de miliarde de dolari importurilor din China, dar acesta va fi aplicat numai dupa o perioada de consultari, eliminand astfel pericolul declansarii unui razboi comercial imediat, transmite Reuters.Masura va da timp organizatiilor de lobby si parlamentarilor sa modifice lista de 1.300 de produse propuse.China va avea la randul ei timp sa raspunda actiunilor intreprinse de Trump, fiind limitat astfel riscul unei reactii dure din partea Beijingului, iar presedintele american a avut un ton conciliant la inceputul anuntului, afirmand ca vede China ca pe un prieten.