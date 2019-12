China renunta la centrele pentru reeducarea prostituatelor si clientilor acestora

Ziare.

com

Acest sistem a fost introdus in urma cu circa 20 de ani. El le dadea dreptul autoritatilor sa retina pentru o perioada de pana la 2 ani atat prostituatele cat si pe clientii acestora.Pe perioada in care erau retinuti, acestia erau obligati sa presteze un fel de munca in folosul comunitatii, potrivit CNN Cu alte cuvinte, ar fi fost obligati sa confectioneze jucarii si bunuri de uz casnic.Presa de stat din China sustine ca acest sistem de detentie si munca in folosul comunitatii a fost de ajutor pentru "mentinerea unei atmosfere adecvate", in timp.Cu toate acestea, un studiu realizat de NGO Asia Catalyst a aratat ca, de fapt, acesta nu si-a dovedit eficienta. Femeile nu invatau nimic nou, care sa le fie de folos, in perioada de detentie. Iar odata eliberate, se intorceau pe strazi pentru a-si vinde trupul.Human Rights Watch a descoperit chiar ca politistii bateau prostituatele pentru a le determina sa isi marturiseasca vina. Sau le pacaleau sa semneze marturisiri si ulterior - in ciuda promisiunilor de a le elibera - le inchideau in centre de reeducare.Shen Tingting, directorul Asia Catalyst, sustine ca acesta abolire a sistemului de reeducare e un prim pas spre o noua abordare a prostitutiei, in China. La acest moment, oamenii legii sunt hotarati sa interzica si sa pedepseasca, in loc sa creeze un cadru in care activitatea sa se desfasoare in conditii de siguranta.Abolirea reeducarii nu inseamna, insa, ca statul chinez priveste prostitutia cu ochi buni. Aceasta este in continuare ilegala si se pedepseste cu pana la 15 zile de inchisoare si amenzi care pot depasi echivalentul a 500 de lire sterline.In 2013, China a renuntat si la reeducarea pentru infractorii acuzati de delicte minore.Cu toate acestea, tabere de reeducare exista inca, in nord-vestul tarii, in regiunea Xinjiang. Statul chinez sustine, insa, ca acelea sunt "tabere voluntare" pentru combaterea extremismului.