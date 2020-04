Cenzura de stat: China restrictioneaza publicarea de cercetari despre originea noului coronavirus

LIVE

Toate studiile academice despre COVID-19 vor fi verificate suplimentar inainte de a fi publicate. Studiile despre originea coronavirusului vor fi examinate suplimentar si trebuie aprobate de oficiali ai Guvernului, potrivit anunturilor facute de universitati, informeaza CNN.Un expert din Hong Kong care a colaborat cu mai multi cercetatori din China continentala pentru a publica o analiza clinica a cazurilor de COVID-19 intr-o revista internationala de specialitate a spus ca munca lui nu a fost supusa unei astfel de verificari in luna februarie.De la depistarea noului coronavirus, in luna decembrie a anului trecut, in orasul Wuhan (provincia Hubei), in lume au fost inregistrate peste 1,8 milioane de cazuri de infectare si mai mult de 114.000 de decese.Din ianuarie, cercetatorii chinezi au publicat in reputate jurnale medicale internationale mai multe studii referitoare la COVID-19. Unele descoperiri cu privire la primele cazuri - precum transmiterea de la om la om - au ridicat semne de intrebare privind cifrele raportate de Guvern si au starnit controverse pe retelele de socializare chineze.Acum, autoritatile din China inaspresc controlul privind publicarea de cercetari despre COVID-19.Un cercetator chinez, care a vorbit sub anonimat, de teama represaliilor, a afirmat ca aceasta actiune este ingrijoratoare si poate obstructiona cercetari importante."Cred ca este un efort coordonat al Guvernului chinez pentru a controla relatarile si sa faca sa para ca epidemia nu a inceput in China. Nu cred ca vor tolera cu adevarat vreun studiu obiectiv care investigheaza originea bolii", a declarat el pentru CNN.Potrivit directivei emise de Ministerul Educatiei, "lucrarile academice despre identificarea originii virusului trebuie sa fie gestionate strict si ferm".Aceste studii, potrivit ordinului, trebuie aprobate de comitete academice si universitati, apoi trimise la departamentul de stiinta si tehnologie al Ministerului Educatiei, care le directioneaza catre grupul de lucru din cadrul Consiliului de Stat, unde sunt din nou verificate. Doar dupa ce primesc raspuns de la grupul de lucru universitatile pot trimite studiile spre publicare.Alte studii despre COVID-19 vor fi verificate de comitete din universitati, pe baza unui barem, care vizeaza, intre altele, "valoarea academica" a studiului si daca "momentul publicarii" este potrivit.Directiva a fost data pe baza instructiunilor emise in timpul intalnirii din 25 martie a grupului de lucru din Consiliul de Stat.O referire la acest document a fost facuta prima data vineri, pe site-ul Universitatii Fudan din Shanghai, una dintre principalele institutii de invatamant superior din China. Apoi, CNN a primit confirmare ca a fost emisa aceasta directiva."Nu trebuia sa fie facut public, este un document intern", a spus un reprezentant al departamentului de stiinta si tehnologie din Ministerul Educatiei. Dupa cateva ore, anuntul a fost sters.Universitatea de Geostiinte din Wuhan a publicat un anunt similar. Si acesta a fost sters.Cercetatorul chinez care a discutat cu CNN a spus ca notificarea a venit in urma cu cateva zile si a spus ca doar cercetarile despre COVID-19 fac subiectul verificarilor suplimentare.La finalul lunii decembrie, autoritatile din Wuhan au raportat depistarea unui coronavirus care provoca un nou tip de pneumonie. A fost atunci facuta legatura cu o piata din oras, iar la scurt timp, au fost gasite asemanari cu virusul care a cauzat pandemia SARS in 2002-2003. Oamenii de stiinta din China au spus ca noul coronavirus este posibil sa se fi transmis la om de la lilieci, printr-o gazda intermediara.Oficialitatile chineze si presa de stat au sustinut ca nu exista dovezi clare privind originea coronavirusului. Luna trecuta, Zhao Lijian, purtator de cuvant al Ministerului chinez de Externe, a promovat teoria ca acesta isi are originea in Statele Unite si ca a fost adus in China de militari americani. Profesorul Yanzhong Huang, care lucreaza la Council on Foreign Relations din Washington, a spus ca originea coronavirusului a devenit un subiect politic sensibil in China.