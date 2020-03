China scapa de coronavirus? A doua zi cu zero cazuri locale, numar record de mic de decese

LIVE

Ingradirea pandemiei in tara asiatica, unde virsul a fost detectat in decembrie, ofera o raza de speranta multor tari care in prezent depun eforturi pentru a opri raspandirea COVID-19, noteaza AFP.Numarul noilor morti in decurs de o zi s-a redus semnificativ in ultimele saptamani in China: numai trei decese au fost anuntate vineri de Ministerul Sanatatii, cel mai scazut de la primele bilanturi din ianuarie.Simbol al bascularii epicentrului crizei din Asia in Europa: totalul deceselor din Italia (3.405) l-a depasit joi pe cel inregistrat in China , stabilit la 3.248 de morti.De la debutul pandemiei, circa 81.000 de persoane au fost contaminate in tara asiatica, dar in prezent mai sunt aproximativ 7.000 de bolnavi.Noul coronavirus a fost detectat pentru prima data la Wuhan (centrul Chinei) la sfarsitul lui 2019.Pentru a opri raspandirea bolii, autoritatile au izolat orasul si provincia invecinata Hubei, peste 50 de milioane de locuitori. Restrictiile sunt ridicate treptat.Principala ingrijorare a Chinei este in prezent sa evite aparitia unui al doilea val epidemic pe teritoriul national odata cu persoanele contaminate care sosesc din strainatate.Ministerul Sanatatii a anuntat, vineri, un record de 39 de cazuri importate, fata de 34 cu o zi inainte, ridicand totalul la 228.In fata acestui risc, mai multe orase si provincii, printre care capitala Beijing, impun controale sanitare oricarei persoane venite dintr-o alta tara, urmate de o carantina obligatorie de 14 zile in locuri special amenajate.