China sustine ca virusul ar fi aparut in Italia, nu in Wuhan, inca din octombrie 2019

In februarie, Organizatia Mondiala a Sanatatii anunta ca acest coronavirus care duce la boala COVID-19 isi are originea in Wuhan, capitala provinciei Hubei, si ar fi aparut in in noiembrie.Insa mai nou, pe platforma sociala Weibo din China se vorbeste intens despre varianta potrivit careia virusul ar fi putut sa apara in Italia inca din luna octombrie, nu in China, arata Fox News Ideea aceasta apare la putin timp dupa alte acuzatii. Saptamana trecuta, mai multi diplomati chinezi au acuzat armata americana si centrele pentru controlul si prevenirea bolilor ca ar fi adus virusul in China.Acum, un material publicat de Quartz, un site de stiri cu sediul in New York, detinut de compania japoneza de presa Uzabase, arata ca mijloacele de presa din China au tradus si republicat mai multe interviuri cu medicul italian Giuseppe Remuzzi care vorbeste despre cazuri timpurii, in Lombardia.Medicul este directorul Institutului de Cercetari Farmacologice Mario Negri si s-a nascut la Bergamo, oras din Lombardia, care este epicentrul focarului din Italia. Pe 13 martie, el a publicat o lucrare in revista medicala The Lancet in care a vorbit despre raspunsul guvernului italian la pandemie si apoi a fost intervievat de NPR, in calitate de expert, pentru a vorbi despre ce s-a intamplat in Italia cand coronavirusul a fost raportat acolo pentru prima data pe 27 februarie.Apoi, a dat un interviu pentru radiodifuzorul italian La7 Attualita. In interviu, medicul spune ca doctorii din aceasta zona isi amintesc ca au vazut cazuri de pneumonie foarte ciudata, foarte severa in noiembrie si decembrie si chiar in octombrie."Acest lucru inseamna ca virusul circula, cel putin in Lombardia, si inainte sa fim constienti de acest focar care a avut loc in China", a spus el.Articolul a fost tradus din engleza in chineza de catre presa chineza si postat pe Weibo, un site de microblogging chinez, cu hashtag-ul #un expert spune ca coronavirusul ar fi putut sa circule in Italia in noiembrie trecut.Articolul tradus este viral si a fost vizionat de peste 490 de milioane de ori pe Weibo, potrivit raportului Quartz, multi utilizatori comentand ca interviul lui Remuzzi dovedeste ca virusul nu ar fi putut avea originea in China.