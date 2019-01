China va lansa anul acesta peste 50 de sonde spatiale

Ziare.

Printre misiunile cele mai importante se remarca lansarea rachetei cu raza lunga de actiune Long March 5, care va fi testata in luna iulie, exact la doi ani dupa esecul primei tentative de lansare.In cazul in care testul va fi realizat cu succes, cea de-a patra serie a rachetei va fi insarcinata cu transportarea sondei Chang'e-5 pe Luna la sfarsitul acestui an, noteaza Yang Baohua, vicepresedintele Corporatiei chineze pentru Stiinta si Tehnologie Aerospatiala (CASC)Chang'e-5, care va inaugura cea de-a treia etapa a programului de explorare selenara de catre China, va culege mostre de pe suprafata Lunii pentru a le trimite ulterior pe Terra, a precizat Pen Jing, un cercetator al CASC si responsabil al misiunii.De asemenea China va realiza mai multe exercitii la Centrul Spatial de la Wenchang (din insula Hainan), precum un zbor al rachetei Long March 5-B, care va fi un element-cheie in constructia Statiei spatiale chineze, potrivit lui Shang Zhi, directorul Departamentului pentru Spatiu al CASC.Aceasta racheta, cu capacitatea de a transporta o incarcatura de peste 22 de tone, va transporta atat modulul principal cat si modulele de experimentare ale viitoarei statii spatiale.China va plasa pe orbita zece sateliti anul acesta, cu scopul de a completa in 2020 sistemul de navigatie Beidou, alternativa chineza la GPS, a precizat Shang.