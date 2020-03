Condamnat la moarte, pentru ca a ucis doi functionari care faceau controale de coronavirus

Ziare.

In China, inca din ianuarie sate si cartiere intregi se baricadeaza dupa baraje, in speranta de a scapa de epidemia de pneumonie virala care a infectat peste 88.000 de persoane si care a ucis aproape 3.000 de oameni in tara.Un barbat de 23 de ani, Ma Jianguo, a fost condamnat la moarte duminica de catre un tribunal local, in urma unui incident criminal care a avut loc la 6 februarie, cand a incercat sa forteze un baraj de acest fel, au declarat surse judiciare pentru AFP.Barbatul, care conducea o duba, a refuzat sa opreasca la un post de control al epidemiei, la Honghe, un sat in provincia Yunnan, la frontiera cu Vietnamul. In tot acest timp, un pasager care se afla cu Ma in masina a incercat sa dea la o parte obstacolele care blocau drumul, insa fara succes, potrivit tribunalului local.Un functionar care filma scena cu telefonul mobil a fost lovit atunci cu cutitul in piept si in abdomen de catre Ma Jianguo. Apoi, el a atacat alt barbat care a venit sa-l ajute pe primul, precizeaza intr-un comunicat tribunalul intermediar din Honghe.Cei doi functionari au murit din cauza ranilor.Tribunalul a stabilit ca Ma Jianguo "nu s-a supus" autoritatilor locale, a "ignorat legea nationala" privind epidemia si a comis o crima "plina de ura".In China, autoritatile de la toate nivelurile au adoptat restrictii de circulatie drastice si masuri de izolare in intreaga tara, cu scopul de a opri propagarea noului virus aparut in 2019.Wuhan, metropola din centrul Chinei de unde s-a propagat epidemia, si provincia Hubei, a carei capitala este, sunt rupte de lume de la 23 ianuarie, toate legaturile fiind intrerupte.