Coronavirusul chinez: A aparut al doilea caz de infectare din SUA

Aceasta calatorise in China, la Wuhan, in luna decembrie, anunta ABC News. Ea a fost internata in spital si se afla in stare stabila, au informat oficialii din domeniul sanatatii din Illinois."Intelegem ca unele persoane sunt ingrijorate in legatura cu acest virus si cu impactul pe care il poate avea asupra americanilor. Riscul pe termen scurt pentru americani este scazut in acest moment", a declarat dr. Nancy Messonnier, directorul Centrului National pentru Imunizare si Boli Respiratorii, din cadrul CDC.Anuntul vine in contextul in care Departamentul american de Stat i-a avertizat pe cetatenii americani sa nu calatoreasca in provincia Hubei din China, iar autoritatile chineze au anuntat ca numarul persoanelor care au murit din cauza noului tip de coronavirus a crescut la 26.Primul caz de coronavirus provenind din orasul chinez Wuhan in Statele Unite a fost depistat marti, in statul Washington.