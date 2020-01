Coronavirusul din China: Beijing anuleaza festivitatile pentru Anul Nou Chinezesc

Ziare.

com

Vacanta de Anul Nou Chinezesc incepe vineri si va dura o saptamana.Locuitorii din Beijing se reunesc de obicei cu aceasta ocazie in numar foarte mare - uneori de ordinul sutelor de mii - in parcurile publice pentru a asista la traditionalele dansuri ale leului si dragonului.Alte evenimente de amploare sunt targurile de Anul Nou organizate in jurul templelor chineze, a anuntat cotidianul Beijing Evening News intr-un mesaj publicat pe platforma Weibo.Nimeni nu mai are voie sa intre si sa iasa din orasul chinez Wuhan, unde a aparut prima data coronavirusul. Traficul aerian si feroviar a fost suspendat, iar transportul public a fost, si el, inchis temporar. Aici locuiesc 11 milioane de oameni. Alte doua orase au fost inchise : Huanggang si Ezhou. In total, in aceste trei orase locuiesc aproape 20 de milioane de oameni (cam cat toata populatia Romaniei), conform New York Times.Autoritatile chineze incearca sa previna o raspandire si mai ampla a acestui virus potential mortal, deoarece sute de mii de chinezi se pregatesc sa calatoreasca in acest weekend pentru a fi alaturi de familiile si rudele lor cu ocazia sarbatorii de Anul Nou.Saptesprezece oameni au murit in China dupa ce au contractat virusul, potrivit statisticilor oficiale.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), cu sediul la Geneva, s-a reunit pentru a analiza posibilitatea de a declara stare de urgenta internationala din cauza epidemiei virale din China.