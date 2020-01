Coronavirusul din China: OMS considera ca e prea devreme pentru a declara starea de urgenta

Ziare.

Coronavirsul 2019-nCoV, care a fost descoperit in luna decembrie in China si care a ucis pana in prezent 18 persoane, determinand autoritatile chineze sa plaseze in carantina cinci orase nu reprezinta inca o urgenta medicala, a decretat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii.Agentia ONU pentru sanatate a emis evaluarea dupa ce autoritatile chineze au anulat majoritatea evenimentelor programate pentru Anul Nou si au inasprit masurile de siguranta pentru a evita raspandirea si mai mare a virusului.La conferinta de presa care a avut loc joi seara la Geneva, directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a spus ca epidemia reprezinta o criza in China, insa "nu a devenit inca o urgenta globala de sanatate"."Poate ca va deveni una", a completat el.Masura luata de China de a decreta carantina in orase cu 18 milioane de locuitori este fara precedent in ceea ce priveste sanatatea publica. De regula, tarile se feresc sa adopte astfel de masuri extreme. Tedros a mai spus ca in timp ce rolul OMS este de a face recomandari pe baze stiintifice, "la finalul zilei, o tara suverana are autonomia de a face ceea ce crede ca este bine".OMS este de parere ca situatia este serioasa si o ia in serios, a mai spus directorul. "OMS urmareste epidemia in fiecare minut din zi".Organizatia a luat decizia dupa ce 16 experti independenti au prezentat timp de doua zile informatii despre raspandirea coronavirsului nou identificat.Didier Houssin, presedintele comitetului pentru situatii de urgenta al OMS, a completat: "Este prea devreme sa consideram asta o urgenta de sanatate publica la nivel international". El a precizat ca forul a fost impartit in privinta acestui caz.OMS considera urgenta globala "un eveniment extraordinar" care reprezinta un risc pentru alte tari si necesita o interventie coordonata la nivel international. In trecut au fost emise astfel de avertizari cu privire la virusul Zika din America de Sud, gripa porcina si poliomielita.Houssin a sugerat ca abordarea Chinei cu privire la epidemie a fost un factor in decizia de joi.Peste 630 de persoane au fost infectate pana acum cu 2019-nCoV.Tipul de pneumonie depistat in decembrie in orasul chinez Wuhan, capitala provinciei Hubei, este provocat de un virus din aceeasi familie de virusuri ca cel care sta la baza sindromului respirator acut sever (SARS), au spus la inceputul anului cercetatorii chinezi.Virusul 2019-nCoV nu a mai fost identificat pana acum la om. Cercetatorii cred ca provine de la animalele infectate (serpi si lilieci, in special) si de la fructele de mare prin piata din Wuhan.Semnele de imbolnavire sunt tusea, febra si insuficienta respiratorie.Serviciile sanitare ruse lucreaza la dezvoltarea unui vaccin impotriva coronaviruslui depistat luna trecuta in China, a anuntat miercuri directoarea organismului rus Rospotrebnadzor, Ana Popova.