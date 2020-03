Cum arata viata in Wuhan dupa ce chinezii au renuntat la unele restrictii

Ziare.

In ultimele 48 de ore, autoritatile din China au renuntat la cateva restrictii impuse cetatenilor, informeaza BBC Astfel, baricadele de la intrarea in Wuhan au fost date la o parte. In acest oras pot intra din nou oameni, pentru prima data de la mijlocul lunii ianuarie.De asemenea, incepand de sambata si metroul a inceput sa circule din nou in orasul Wuhan. Si trenurile si-au reluat circulatia iar astazi a fost inregistrata o aglomeratie de nedescris."In primul rand, sunt foarte fericita ca imi pot vedea din nou familia. Am vrut sa ne imbratisam, dar acum este o perioada speciala si nu mai putem face asta sau alte gesturi similare", a spus Guo Liangkai, o studenta in varsta de 19 ani care si-a revazut familia dupa trei luni de pauza.Toti cei care intra in Wuhan trebuie sa aiba pe o aplicatie de pe telefon un cod verde care atesta faptul ca sunt sanatosi.In schimb, restrictia privind iesirea din orasul Wuhan va fi ridicata abia pe 8 aprilie. Tot atunci sunt programate sa se reia si zborurile interne.In Wuhan au fost inregistrate peste 50 de mii de cazuri de coronavirus. Iar cel putin 3 mii de oameni din provincia Hubei au murit.In ultimele zile, numarul cazurilor de COVID-19 raportate a scazut considerabil in toata China. Spre exemplu, sambata au fost anuntate doar 54 si toate erau importate. Temerile exista insa in continuare, avand in vedere ca exista posibilitatea unui nou val de infectii.C.S.