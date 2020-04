Cum isi urmareste China populatia: Unii oameni au camere video chiar si in propriile case

Ziare.

Totul face parte din strategia Chinei de a fi la curent cu fiecare pas pe care locuitorii il fac, in special cei aflati in carantina, potrivit CNN Portalul american ofera drept exemplu cazul lui Ian Lahiffe. In momentul in care acesta s-a intors in Beijing, a descoperit la usa apartamentului o camera de supraveghere.Irlandezul in varsta de 34 de ani revenise impreuna cu familia din sudul Chinei si se pregatea de o perioada de izolare de 2 saptamani cand a vazut camera de supraveghere."Sa ai o camera la usa este o incalcare incredibila a vietii private. Se pare ca se face o adunare masiva de date si nu stiu cat de legal este", a afirmat Lahiffe pentru CNN.Din informatiile existente, incepand cu luna februarie, China a hotarat sa monteze camere de filmat la usile celor aflati in carantina.Mai mult, unii oameni s-au plans ca au descoperit camere de supraveghere chiar si in propriile locuinte, potrivit sursei citate.William Zhou, un functionar public din Changzhou, a afirmat ca doi reprezentanti ai autoritatilor au venit intr-o zi in apartamentul sau si au instalat o camera de supraveghere. El a intrebat de ce camera nu a fost instalata in afara apartamentului si i s-a raspuns ca ar exista posibilitatea sa fie vandalizata. Dupa doua zile in care a tot facut plangeri, inclusiv la primarie, alti doi reprezentanti ai autoritatilor au venit si i-au cerut sa coopereze. Totodata, i s-a promis ca nu vor fi inregistrate imaginile."Camera a avut un impact imens asupra mea, din punct de vedere psihologic. Am incercat sa nu efectuez apeluri telefonice, temandu-ma ca va inregistra conversatiile mele. Instalarea camerei in interiorul casei mele este o invazie uriasa a vietii private", a mentionat chinezul. Acesta sustine ca si alti doi prieteni aflati in carantina au camere in propriile case.Guvernul sub-districtual din provincia Chunxi a confirmat instalarea camerelor, mentionand ca nu este o politica obligatorie, dar ca a fost pusa in practica pentru protejarea cetatenilor.Oficial, in China erau, in 2017, peste 20 de milioane de camere de supraveghere in spatiile publice. Totusi, conform unui raport al IHS Markit Technolgy, numarul celor instalate in 2018 ar fi fost de 349 de milioane, de aproape cinci ori mai mare decat in SUA.De altfel, opt orase din China se regasesc in top 10 al asezarilor din lume cu cele mai multe camere de supraveghere.In general, oamenii din China accepta sa fie monitorizati la fiecare pas, mai ales in contextul actual.C.S.