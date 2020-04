Cum si-a comemorat China cele peste 3.000 de victime rapuse de COVID-19

LIVE

In aceasta tara, oficial, peste 3.300 de oameni au pierdut lupta cu noul coronavirus. BBC News relateaza ca, sambata, la ora locala 10:00, chinezii s-au oprit din ce faceau si au stat trei minute in tacere in memoria celor rapusi de aceasta boala.Dupa aceea, soferii din masini au inceput sa claxoneze, sirenele au emis semnale sonore, iar steagurile au fost coborate in berna.In Wuhan, epicentrul epidemiei din China, traficul a fost blocat in totalitate timp de trei minute, toate semafoarele avand lumina rosie in aceasta perioada.Mai mult, guvernul de la Beijing a transmis ca momentul simbolic reprezinta si un omagiu adus celor 14 medici si asistente care au murit luptand cu virusul, pe care i-a numit "martiri".C.P.