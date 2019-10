Demonstratie de forta la Beijing, cu ocazia marcarii a 70 de ani de regim comunist (Video)

#ChinaDefense China unveiled for the first time its high-altitude, high-speed drone, the WZ-8, at the National Day parade held in Beijing. pic.twitter.com/iDCxDmJw86 - Global Times (@globaltimesnews) October 1, 2019

#NationalDayParade For the first time in the PRC's 70-year history, PLA honor guards hold three flags, the flag of the Communist Party of China, the national flag and the PLA flag, as they pass Tiananmen Square during National Day parade. pic.twitter.com/925yoDIStb - Global Times (@globaltimesnews) October 1, 2019

TIMELAPSE: Watch China's 56-gun salute kick off the military parade for its 70th National Day #國慶節 #国庆节 pic.twitter.com/y5tJ5sebZM - Bloomberg TicToc (@tictoc) October 1, 2019

In total 15.000 de militari, sute de tancuri, rachete si avioane de lupta au defilat la Beijing in fata liderilor de cel mai inalt rang din tara, adunati in balconul Portii Tiananmen, locul unde Mao Zedong a proclamat Republica Populara, la 1 octombrie 1949."Nimic nu poate zdrunicina fundatia marii noastre natiuni. Nimic nu poate impiedica natiunea si poporul chinez sa mearga inainte", a tunat presedintele Xi Jinping, purtand un costum de tip Mao inchis a culoare, lansand ceremoniile, relateaza AFP.Mii de invitati, adunati in imensa Piata Tiananmen au agitat o mare de fanioane rosii in fata presedintelui chinez, care tocmai trecuse in revista trupele, inainte de plecarea in defilare, cea mai mare organizata vreodata in China, potrivit cotidianului nationalist Global Times.Elicoptere au deschis defilarea aeriana, in doua formatiuni, care formau cifra "70" pe cerul capitalei chineze.Varful tehnologiei militare chineze - racheta nucleara intercontinentala de tip DF-41 - a defilat pentru prima oara. Racheta, cu presupusa raza de actiune de 14.000 de kilometri, ar putea, teoretic, sa atinga teritoriul Statelor Unite.Evenimentul vizeaza sa faca sa vibreze fibra patriotica prin sarbatorirea emergentei Republicii populare in cursul ultimelor deceniii si a statutului sau de a doua putere economica mondiala.Insa, la 2.000 de kilometri sud de Beijing, manifestanti din Hong Kong, care sfideaza regimul comunist de aproape patru luni, au indemnat la o "zi a furiei" marti, o zi de sarbatoare publica si in fosta colonie britanica, retrocedata Chinei in 1997."Ne asteptam ca situatia maine sa fie foarte, foarte periculoasa", a avertizat luni John Tse, un reprezentant de rang inalt al politiei din teritoriul autonom."Agitatori radicali sunt pe cale sa ridice nivelul violentei. Profunzimea si amploarea violentelor si planurilor lor arata ca ei se asociaza tot mai mult unor acte de terorism", a acuzat el.Marti dimineata, autoritatile de la Hong Kong au intensificat controalele de identitate si perchezitiile corporale pe strada si in mijloace de transport in comun, iar peste 12 statii de metrou au fost inchise.Manifestanti incearca sa profite de ceremonii pentru a-si striga si mai puternic resentimentul fata de regimul chinez, sa denunte reculul libertatilor si incalcarii, in opinia lor, a principiului "o tara, doua sisteme" care a prezidat retrocedarea in 1997.Xi Jinping s-a angajat luni seara sa continue aplicarea acestui principiu, aparand totodata unitatea nationala."Unitatea este fierul de lance. Unitatea este sursa fortei", a subliniat el, in contextul in care regimul sau a lasat sa planeze in ultimele luni spectrul unei interventii in vederea restabilirii ordinii.La 30 de ani de la reprimarea sangeroasa a miscarii democratice in Piata Tiananmen la Beijing, care a oprit dezvoltarea economica chineza, numerosi experti se indoiesc ca regimul comunist isi va asuma un asemena risc intr-un centru financiar international ca Hong Kong-ul.Xi Jinping, care a consolidat si mai mult autoritatea Partidului Comunist Chinez (PCC) dupa venirea sa la putere, la sfarsitul lui 2012, este considerat uneori drept cel mai puternic lider chinez de la regimul lui Mao (1949-1976).Puterea glorifica rolul istoric al lui Mao Zedong ca fondator al regimului, stergand pur si simplu cu guma aspectele dramatice. Potrivit unui bilant avansat de numerosi sinologi din strainatate, campaniile politice si economice lansate de "Marele Timonier" s-au tradus in moartea a 40 pana la 70 de milioane de oameni.Puterea chineza este contestata de catre presedintele american Donald Trump, care a declansat anul trecut un razboi comercial impotriva Beijing-ului, prin lovituri de taxe vamale punitive. Economia chineza a inceput sa resimta lovitura.Festivitatile se desfasoara sub o puternica supraveghere. Numai un public triat este admis pe imensul bulevard al Pacii Eterne, pentru a vedea defilarea.Defilarea militara este urmata de o mare parada, la care participa aproximativ 100.000 de figuranti entuziasti, in jurul a 70 de care de carnaval, un steag urias si un portret al lui Mao.Ziua urmeaza sa se incheie cu un foc de artificii colosal deasupra Pietei Tiananmen.