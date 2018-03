Dupa ce si-a asigurat presedintia pe viata, Xi Jinping anunta o China reinnoita, pregatita sa lupte in razboiul sangeros contra dusmanilor

Ziare.

com

"Reinnoirea natiunii chineze a devenit cel mai mare vis al poporului chinez", a spus Xi, citat de CNN. Presedintele chinezs-a adresat Parlamentului (Adunarea nationala a poporului), reunit in ultima sesiune, la Pekin."Suntem hotarati sa purtam batalia sangeroasa impotriva dusmanilor nostri..., cu o puternica determinare de a ne ocupa locul in lume", a continuat liderul chinez.Xi Jinping a plusat cu un discurs nationalist si a anuntat viziunea pe care o are asupra noii ere a socialismului chinez."Avem forta de a ne ocupa locul cuvenit printe natiuni", a spus presedintele celei de-a doua puteri mondiale.Considerat cel mai puternic conducator al Chinei din ultimele decenii, Xi Jinping a profitat de acest discurs, pentru a lansa un nou avertisment Taiwanului, pe care Pekinul il revendica din 1949."Gesturile si manevrele cate vor sa separe tara sunt sortite esecului, ele vor fi condamnate de popor si pedepsite de istorie", a spus presedintele, dand asigurari ca China nu va accepta niciodata abandonarea niciunei parcele din teritoriul sau.Avertismentul vine in contextul in care administratia Trump intentioneaza sa adopte o lege care autorizeaza inalti responsabili americani sa mearga in Taiwan si reciproc. Aceasta lege este o provocare pentru Pekin, care se considera unicul reprezentant legal pentru Taiwan si nu autorizeaza contacte intre guvernul taiwanez si cele ale altor state.Discursul acesta nationalist ii defineste al doilea mandat de presedinte, o functie pe care intentioneaza sa o pastreze pe viata, dupa ce China a schimbat Constitutia, pentru a inlatura limitarea mandatelor prezidentiale.Aceasta miscare ii asigura locul de lider suprem de necriticat lui Xi, intr-o lume in care China isi extinde puterea mai mult ca niciodata, in vreme ce supreputerea rivala, Statele Unite ale Americii, face un pas in spate, noteaza CNN.La inceputul lunii martie, ironic sau nu, presedintele Donald Trump a comentat, la o intrunire cu usile inchise, posibilitatea unui mandat pe viata : "Cred ca este nemaipomenit. Poate vom incerca si noi asta, intr-o buna zi".