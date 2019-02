Erdogan cere Chinei sa inchida lagarele, dupa moartea unui cunoscut muzician

China: Nu sunt lagare, ci centre de educatie vocationala

Ziare.

com

Abdurehim Heyit ar fi avut de ispasit o pedeapsa de 8 ani de inchisoare in regiunea Xinjiang, unde peste 1 milion de uiguri se crede ca sunt retinuti, scrie BBC. Moartea lui nu a fost confirmata oficial. Heyit era recunoscut pentru maiestria de a canta la dutar si, in trecut, era celebrat in China. A studiat muzica la Beijing si a facut parte din mai multe grupuri artistice.Intr-un comunicat, ministrul turc de Externe a transmis ca uigurii sunt torturati in "lagare de concentrare", iar China spune despre aceste comentarii ca sunt "complet inacceptabile".Uigurii reprezinta o minoritate musulmana turca din nord-vestul regiunii chineze Xingjiang. Limba vorbita de ei este apropiata limbii turce si, in ultimii ani, o mare parte dintre ei au plecat din China in Turcia.Purtatorul de cuvant al ministrului de Externe, Hami Aksoy, a spus sambata ca "nu mai este un secret ca peste un milion de turci uiguri arestati sunt torturati si indoctrinati politic" in inchisori, adaugand ca cei care nu sunt retinuti sunt supusi unei "mari presiuni"."Reintroducerea lagarelor de concentrare in secolul 21 si politica de asimilare sistematica a autoritatilor chineze impotriva turcilor uiguri este o mare rusine pentru omenire", a mai spus el.Aksoy a mai precizat ca moartea lui Heyit a dus la "consolidarea reactiei publice a Turciei la incalcarile serioase ale drepturilor omului in Xinjiang" si ca in urma acestei vesti a fost facut un apel catre secretarul general al ONU, Antonio Guterres, sa puna capat "acestei tragedii umane".Diverse organizatii sustin ca membri ai minoritatile etnice din China, precum uigurii si kazahii, sunt retinuti pe termen nedeterminat, fara a fi condamnati, acuzati fie ca au refuzat sa dea o proba de ADN, pentru ca au vorbit in limba minoritatii ori pentru ca s-au certat cu oficiali.China a cerut Turciei, prin ambasada de la Ankara, sa isi retraga "falsele acuzatii", scrie Associated Press."China si Turcia au sarcina dificila de a lupta impotriva terorismului. Suntem in dezacord cu mentinerea dublului standard in ceea ce priveste lupta anti-terorista. Speram ca partea turca va intelege corect eforturile facute de China pentru instalarea de masuri prin care lupta efectiv impotriva terorismului si extremismului, ca isi va retrage falsele acuzatii si va lua masuri pentru a elimina efectele daunatoare ale lor", se arata in apelul Chinei.Beijingul sustine ca inchisorile din Xinjiang sunt "centre de educatie vocationala" menite sa curete regiunea de terorism.In luna octombrie, Shohrat Zakir, care conduce regiunea, a spus ca "stagiarii" din lagare sunt recunoscatori pentru ocazia de a "reflecta asupra greselilor lor".Uigurii reprezinta 45% din populatia regiunii Xinjiang. Ei se considera cultural si etnic apropiati de natiunile din Asia Centrala. In ultimele decenii, un mare numar de chinezi Han, majoritatea etnica, au migrat in Xinjiang, iar uigurii au simtit ca stilul lor de viata si cultura sunt amenintate.Xinjiang este, oficial, regiune autonoma din China, precum Tibetul, in sud.