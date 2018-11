Explozie la o uzina chimica din China: Cel putin 22 de oameni au murit (Video)

Ziare.

com

Explozia a afectat si 50 de camioane grele, distruse de foc, langa uzina grupului Hebei Shenghua Chemical din Zhangjiakou, la circa 200 km nord-vest de Beijing, au precizat serviciile de presa ale orasului pe reteaua sociala Weibo.Ranitii in urma deflagratiei, produse la ora locala 00:41 (16:41 GMT - marti), au fost transportati la spital, potrivit comunicatului, care nu precizeaza cauzele exploziei."Eforturile de cautare si ajutor, precum si o ancheta privind cauzele accidentului sunt in curs", potrivit autoritatilor, citate de AFP.In China, in ultimii ani, s-au produs mai multe accidente industriale.In iulie, o explozie la o uzina chimica in provincia Sichuan s-a soldat cu 19 morti si 12 raniti, iar in 2015 o enorma explozie la un depozit de produse chimice a provocat moartea a 165 de oameni in orasul portuar Tianjin.