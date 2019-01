Fenomen ingrijorator in China: de la marea foamete nu s-au mai nascut atat de putini copii

Ziare.

Astfel, numarul nasterilor inregistrate in China a fost mai mic decat anul trecut doar in anul 1961, cand foametea, efect al politicii economice Marele Salt Inainte introduse de Mao Zedong, a dus la milioane de decese si avorturi sau pierderi de sarcina. Numarul nou-nascutilor a fost in acel an mai mic de 12 milioane, noteaza Quartz Cifrele din 2018, rezultat al politicii copilului unic introdusa in urma cu 40 de ani, sunt si mai frapante daca tinem cont de faptul ca populatia Chinei este in prezent de 1,4 miliarde de locuitori, fata de aproximativ 660 de milioane in 1961.Daca aceasta tendinta va continua, populatia totala a Chinei ar putea incepe sa descreasca in numai opt ani, avertizeaza specialistii. Acestia vad in scaderea natalitatii un pericol la adresa economiei tarii, care cunoaste deja o incetinire a ritmului de crestere, in contextul in care populatia imbatraneste si numarul persoanelor care pot fi incluse in forta de munca se reduce.Pe fondul acestor ingrijorari, Partidul Comunist a inceput in 2015 o relaxare a politicii copilului unic, permitand cuplurilor sa aiba doi copii, si ar putea elimina in curand toate restrictiile in aceasta privinta.Masura a functionat pe termen scurt, cu 18,46 milioane de nasteri inregistrate in 2016, dar numarul a scazut la 17,23 milioane de nasteri anul urmator si aceasta tendinta a continuat, asa cum am vazut, si in 2018.Se resimt in prezent efectele controversatei politici prin care, zeci de ani, chinezilor nu li s-a dat voie sa aiba mai mult de un copil, care a dus la un declin al numarului femeilor de varsta reproductiva. In plus, preferinta cuplurilor chineze pentru fii manifestata de-a lungul ultimelor patru decenii a dus la un decalaj puternic intre numarul barbatilor si cel al femeilor. Astfel, China are cu 30 de milioane mai multi barbati decat femei, ceea ce inseamna ca multi dintre ei nu se vor casatori si nu-si vor intemeia niciodata o familie.Nu in ultimul rand, femeile din China, care beneficiaza de un nivel mai ridicat de educatie decat generatiile anterioare, aleg sa aiba copii mai tarziu sau se limiteaza la unul singur, pentru a nu-si periclita cariera.C.S.