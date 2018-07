Foarte multi chinezi revin astazi in tara lor dupa ce au studiat in strainatate

Ziare.

Astfel, la inceputul secolului, unu din zece studenti se intorcea in China dupa ce obtinea o diploma in strainatate. In 2017, vorbim de opt din zece, potrivit Quartz In timp ce numarul chinezilor plecati la studii in strainatate a ramas la fel de ridicat, incepand cu 2010 majoritatea s-au intors acasa dupa absolvire.De-a lungul istoriei, studiile in afara au reprezentat o parghie a mobilitatii ascendente in China. Pentru absolventi, salariile erau mult mai bune in strainatate decat acasa, asa ca multi alegeau strainatatea. Insa lucrurile s-au schimbat in ultimii ani.China are in prezent o piata a locurilor de munca solida si promoveaza politici interne favorabile pentru cei care aleg sa se intoarca acasa, explica sursa citata, care mentioneaza si inasprirea regulilor privind imigratia in Occident ca o posibila cauza a exacerbarii fenomenului.Potrivit publicatiei chineze de stat Global Times , multi absolventi ai universitatilor straine vin inapoi in China pentru a-si dechide propriile afaceri.Cei mai multi infiinteaza companii in industria high-tech si a informatiilor, dar si in sectorul financiar, al educatiei si al serviciilor.Global Times noteaza ca astfel de initiative sunt incurajate de stat prin masuri ca subventionarea chiriilor, servicii de stocare in cloud si sprijin financiar initial. South China Morning Post ne ofera cifre mai detaliate si explicatii mai nuantate. Astfel, in 2017, 608.000 de chinezi au plecat la studii in strainatate si dintre ei s-au intors 480.900 - asadar, o rata a revenirilor de 79%. In 1987, aceasta rata era de 5%, iar in 2007 de 30.6%.Motivul acestei schimbari? South China Morning Post sustine ca multi studenti din ziua de astazi nu pleaca cu ideea de a se stabili in strainatate. Principalul lor scop este sa-si imbogateasca CV-ul pentru a-si gasi joburi mai bune in China.Lucrurile nu merg insa intotdeauna asa cum au sperat, multi constatand ca realitatea este sub asteptarile lor, inclusiv in ceea ce priveste salariile. Ba unii chiar isi gasesc cu greu un loc de munca.Pentru ca diploma din strainatate sa aiba valoare, tinerii trebuie sa aleaga cu intelepciune domeniul in care vor studia, tinand cont de piata muncii in schimbare din China, iar experienta in strainatate este esentiala, mai noteaza South China Morning Post.C.S.