Gigantii internationali care sufera de pe urma situatiei economice din China

Printre ele se afla gigantul american Caterpillar, producator de echipamente pentru constructii, in cazul caruia rezultatele financiare raportate au fost mult sub asteptarile initiale, diferenta fiind cea mare din ultimul deceniu. Compania sustine ca acest lucru se explica partial printr-o cerere mai scazuta in China, relateaza CNN Producatorul de hardware Stanley Black&Decker a invocat la randul sau o cerere mai slaba in industria constructiilor din China, in timp ce compania de cipuri Nvidia si-a rectificat in scadere estimarile privind vanzarile in semestrul al patrulea, ca urmare a "deteriorarii conditiilor macroeconomice, in special in China".In ianuarie, Apple a anuntat ca se asteapta ca incetinirea ritmului de crestere economica in China sa-i afecteze vanzarile. Intr-o scrisoare adresata investitorilor, CEO-ul companiei, Tim Cook, a precizat ca producatorul de smartphone-uri a fost luat prin surprindere de "magnitudinea decelerarii economice" din China.Compania americana obtine 15% din veniturile sale globale pe piata chineza.China este importanta si pentru sud-coreenii de la Samsung, care ar putea fi la randul lor afectati de situatia economica din aceasta tara.Expertii se asteapta ca multe alte companii internationale sa se confrunte cu probleme similare.China este una dintre cele mai mari piete pentru sectoare precum cel al bunurilor de lux si al automobilelor, care ar putea suferi serios in situatia in care consumatorii chinezi incep sa stranga punga.Pe lista companiilor afectate s-ar putea afla si producatorul de masini electrice Tesla. Potrivit analistilor, decizia de a reduce preturile in China nu este un semn bun pentru compania californiana.De asemenea, lucrurile s-ar putea inrautati pentru companiile din domeniul auto din aceasta tara, cum ar fi General Motors si Ford, care au inregistrat deja un declin al vanzarilor in China.Exista insa si nume mari care nu au dat pana acum niciun semn de incetinire pe aceasta piata, de la Procter & Gamble la producatorii de articole sportive Adidas si Nike, PVH (compania care detine brandurile Calvin Klein si Tommy Hilfiger) si lantul de cafenele Starbucks.C.S.