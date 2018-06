Hackerii Guvernului chinez au furat planuri ale mai multor arme americane

Ziare.

Anchetatorii au precizat pentru prestigiosul cotidian ca atacul impotriva serverelor acestui subcontractant au fost derulate in ianuarie si februarie de "hackeri" ai ministerului securitatii de stat, aflati in provincia Guangdong.Subcontractantul, al carui nume nu a fost dezvaluit de jurnal, lucreaza pentru Naval Undersea Warfare Center, cu baza la Newport, pe Coasta de Est a Statelor Unite. Acesta este centrul insarcinat cu cercetarea si dezvoltarea armelor submarine ale Marinei americane.Expertii sunt de parere ca flota de submarine americane - cele nucleare de atac sau vase purtand rachete intercontinentale nucleare - ofera tarii un avantaj inca sigur in fata unor adversari ca Rusia sau China , care isi dezvolta in ritm rapid propria flota de submarine.Washington Post a afirmat ca piratii au reusit sa fure 614 gigabytes de date, inclusiv despre senzori, sisteme de criptare si un proiect putin cunoscut cu numele de cod "Sea Dragon".La solicitarea US Navy, Washington Post a acceptat sa nu ofere detalii legate de noua racheta antinava, mentionand doar ca este un dispozitiv supersonic ce poate fi lansat de pe un submarin.Purtatorul de cuvant al Marinei, comandantul Bill Speaks, nu a facut comentarii legate de articolul din cotidian, invocand motive de securitate. El a tinut sa mentioneze doar ca Pentagonul se adapteaza continuu la amenintarile cibernetice.Recent, insa, Pentagonul a recunoscut ca hackerii chinezi au reusit sa fure informatii cruciale despre F-35, avionul militar de asalt monoloc din generatia a cincea, precum si despre noua versiune a faimosului sistem de rachete antibalistice Patriot.