Hong Kongul interzice accesul locuitorilor din provincia chineza Hubei, unde a aparut noul coronavirus

Ziare.

com

Autoritatile medicale din intreaga lume incearca sa previna declansarea unei pandemii, transmite Reuters. Numarul mortilor a ajuns la 80. Iata si harta pe care poate fi urmarita raspandirea virusului ucigas din China Primarul din Wuhan, unde se afla epicentrul epidemiei, a declarat ca se asteapta la alti 1.000 de pacienti in oras, unde se construieste rapid un spital special.Noul coronavirus a provocat ingrijorare pentru este in mare parte necunoscut, de exemplu cat e de periculos este si cat de usor sa raspandeste. Poate provoca pneumonie, care in unele cazuri a fost mortala.Ministrul Comisiei Nationale pentru Sanatate, Ma Xiaowei, a spus ca perioada de incubatie a virusului poate varia de la una la 14 zile, perioada in care poate aparea infectia, ceea ce nu a fost cazul Sindromului Respirator Acut Sever (SARS).SARS a fost un coronavirus originar din China care a ucis aproape 800 de oameni la nivel global, in perioada 2002-2003."Potrivit celor mai recente informatii clinice, capacitatea de raspanire a virusului pare sa devina mai puternica", a declarat Ma reporterilor.Sarbatoarea Anului Nou chinezesc, celebrata in mod traditional de sute de milioane de chinezi care calatoresc in tara si in strainatate, a inceput vineri, dar a fost puternic perturbata de epidemie.Ma a spus ca China va intensifica eforturile pentru a tine sub control epidemia, care includ limitarea transporturilor si anularea evenimentelor de amploare.China ar putea prelungi vacanta Anului Nou chinezesc, a relatat televiziunea CCTV, citand o sedinta condusa de premierul Li Keqiang.Virusul ar fi aparut la sfarsitul anului trecut la o piata de fructe de mare din Wuhan, unde se vindeau ilegal animale salbatice. Virusul s-a raspandit in orase ca Beijing si Shanghai.Organizatia Mondiala a Sanatatii a spus ca boala este o urgenta in China, dar nu si la nivel mondial.Aeroporturi din toata lumea au intensificat controalele pasagerilor din China, desi unii oficiali din domeniul sanatatii au pus sub semnul intrebarii eficienta eforturilor.Oficiali din domeniul sanatatii din tinutul Orange, California, a spus ca un al treilea caz a fost inregistrat in SUA, la un calator din Wuhan, care este izolat si in stare buna. Ulterior, numarul cazurilor confirmate oficial in SUA a ajuns la cinci, dupa calatorii in China.Duminica, China a interzis temporar comertul cu animale salbatice in piete, restaurante si patformele online, in timp ce Wildlife Conservation Society din New York a cerut Chinei ca interdictia sa fie permanenta.