Tarile in care s-au inregistrat cazuri de infectari cu coronavirus

Iata lista tarilor si teritoriilor care au anuntat cazuri de imbolnaviri cu noul tip de coronavirus, potrivit AFP.Iata si harta pe care poate fi urmarita raspandirea virusului ucigas din China Circa 2.744 de persoane au fost infectate in China, unde 80 de pacienti au decedat , potrivit celui mai recent bilant prezentat luni de autoritati.Un numar de alte 24 de decese au fost inregistrate in provincia Hubei, epicentrul epidemiei, dar niciun nou deces nu a fost confirmat in afara acestei regiuni, a anuntat luni administratia centrala.Un prim deces a fost anuntat duminica in gigantica metropola Shanghai, cel al unui barbat in varsta de 88 de ani.Sase cazuri au fost inregistrate in regiunea autonoma Hong Kong. Mai multe dintre persoanele infectate au calatorit la Wuhan.Cinci cazuri au fost semnalate in regiunea autonoma Macao. Primul a fost anuntat pe 22 ianuarie. Este vorba despre o femeie de afaceri de 52 de ani care venise cu trenul, in urma cu trei zile, din orasul vecin chinez Zhuhai.Persoanele infectate cu coronavirus sunt patru chinezi din Wuhan si un cetatean thailandez care a stationat in acest oras.In Thailanda a fost identificat primul caz de imbolnavire in afara teritoriului Chinei, pe 8 ianuarie.Cele cinci persoane contaminate cu coronavirus sunt din California, Arizona, Illinois si statul Washington. Toate aceste persoane "au calatorit direct la Wuhan", potrivit autoritatilor.Australia a confirmat luni cel de-al cincilea caz de infectare cu coronavirus la o femeie de 21 de ani care s-a aflat in ultima cursa aeriana din Wuhan inainte ca autoritatile sa plaseze orasul in carantina, potrivit Reuters.Primul pacient confirmat in Australia este un barbat care a calatorit din Wuhan la Melbourne cu o saptamana inainte. Ceilalti trei au calatorit, de asemenea, recent in China.Este vorba despre patru chinezi din Wuhan care au venit sa-si petreaca vacanta in Malaezia. Printre acestia, o femeie de 66 de ani si doi tineri care au sosit cu doua zile inainte via Singapore, precum si un barbat de 40 de ani ajuns in tara la bordul unui autocar impreuna cu un grup de turisti chinezi.Primul caz a fost anuntat pe 23 ianuarie: un barbat de 66 de ani care sosise din Wuhan in urma cu trei zile. Fiul acestuia, de 37 de ani, care il insotea, a fost testat de asemenea pozitiv pentru coronavirus. In aceeasi situatie se afla si o rezidenta din Wuhan, de 52 de ani, care a sosit pe 21 ianuarie. Cel mai recent caz a fost anuntat duminica, fiind vorba despre un barbat de 36 de ani sosit miercuri.Sunt primele cazuri depistate in Europa. Au fost confirmate pe 24 ianuarie, unul la Bordeaux (sud-vest), celelalte doua la Paris. Cele trei persoane infectate calatorisera recent in China.Primul caz este cel al unui barbat de circa 30 de ani care a fost spitalizat pe 10 ianuarie, la cateva zile dupa ce revenise dintr-o calatorie la Wuhan.Doi rezidenti din acest oras chinez au fost, de asemenea, testati pozitiv.Primul este cel al unei femei de circa 50 de ani care a sosit pe 20 ianuarie din provincia Wuhan, unde isi are domiciliul.Primul este cel al unui chinez de 35 de ani sosit cu o cursa aeriana la Seul pe 19 ianuarie din directia Wuhan. Doua persoane de circa 50 de ani, care munceau in acest oras din centrul Chinei, au fost testate pozitiv la coronavirus.Este vorba despre doi cetateni chinezi, un barbat care a sosit in Vietnam pe 13 ianuarie din directia Wuhan si fiul acestuia care locuieste in Ho Chi Minh, contaminat ulterior de la tatal sau, au anuntat autoritatile pe 23 ianuarie.Cazul a fost anuntat pe 24 ianuarie. Este vorba despre un barbat de 32 de ani care s-a intors pe 9 ianuarie dintr-o calatorie la Wuhan.A fost depistata la Toronto, in cazul unui barbat de circa 50 de ani care a calatorit in Wuhan si a revenit in tara pe 22 ianuarie.