In casa unui fost primar din China s-au gasit 13,5 tone de aur (Video)

Descoperirea a fost facuta in urma unor perchezitii. Valoarea aurului ar fi in jur de 520 de milioane de lire sterline, arata Daily Mail Pe langa aur, autoritatile au descoperit in casa lui Zhang Qi, in varsta de 58 de ani, si 30 de miliarde de lire sterline. Se pare ca acest bani provin din mita.In urma perchezitiilor au aparut imagini cu aurul descoperit in casa lui Zhang Qi, insa clipul si multe dintre stirile despre perchezitii au fost cenzurate in China.