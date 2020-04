Inca un oras din China a fost inchis: Oamenii mai pot iesi din casa la 3 zile

Ziare.

com

Este vorba despre orasul Suifenhe, aflat la granita cu Rusia, pe care autoritatile au decis sa il inchida, conform CNN Orasul are 70.000 de locuitori, iar decizia a fost luata ca o masura de precautie pentru a nu raspandi noul coronavirus.Un singur locuitor al familiei va putea iesi din casa o data la trei zile pentru a face cumparaturi.Pentru a iesi din casa, chinezii trebuie sa aiba un cod QR prin care sa arate ca nu au fost testati pozitiv cu noul coronavirus, sa isi inregistreze iesirea, iar temperatura le va fi verificata adesea. Totodata, locuitorii sunt obligati sa poarte masca de protectie.Intre 21 martie si 7 aprilie, cel putin 84 de cazuri de COVID-19 au fost confirmate la oameni care au intrat in China folosind aceasta granita. Multi dintre ei au calatorit in Rusia in interes de afaceri.C.S.