Incendiu intr-un hotel din China: Cel putin 19 oameni au murit, zeci sunt raniti (Video)

Autoritatile investigheaza cauza incendiului izbucnic intr-un hotel aflat intr-o statiune cu izvoare termale, vizita in special de turistii chinezi. Incendiul a izbucnit in jurul orei locale 4.30 (ora Romaniei 23.30).Reprezentantii departamentului de pompieri au informat ca incendiul a izbucnit intr-o bucatarie aflata la etajul al doilea.Ministerul pentru Managementul Situatiilor de Urgenta a anuntat ca va demara o campanie nationala in cadrul careia vor fi inspectate mai multe cladiri precum hoteluri, saune, spitale, scoli si centre comerciale.