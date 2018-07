Insula tropicala unde China experimenteaza liberalismul

Insula ar putea deveni o destinatie pentru turismul medical

Conducerea provinciei a anuntat recent un plan pe trei ani pentru stimularea turismului international, care include si masura controversata de a aduce pe insula 50.000 de muncitori straini, printre care filipinezi si vietnamezi, in urmatorii doi ani, care sa lucreze in industruia hoteliera.De asemenea, este luata in considerare ridicarea partiala a Marelui Firewall Chinezesc pentru ca turistii sa poata accesa platforme ca Facebook si Twitter, care sunt blocate in China, scrie Quartz Cu o populatie de aproximativ 9 milioane de locuitori si o suprafata cat cea a Belgiei, Hainan a fost prima regiune chineza care a adoptat o politica fara vize pentru strainii care viziteaza provincia in grupuri turistice.Astfel, incepand cu luna mai, turisti din 59 de tari, printre care Marea Britanie si SUA (dar si Romania), nu mai au nevoie de vize pentru sederi de pana la 30 de zile.Spre comparatie, in Beijing si Tianjin nu poti sta decat sase zile fara viza in timp ce esti in tranzit spre o destinatie din afara Chinei.Hainan este o destinatie populara in special printre turistii rusi. Pe insula exista in prezent mai multe hoteluri de lux, terenuri de golf si plaje. Totodata, in jurul Hainanului sunt construite mai multe insule artificiale. Una dintre ele este Phoenix Island, numita si "Dubaiul Oriental", potrivit Business Insider In 2013, Consiliul de Stat al Chinei a aprobat un proiect pentru construirea unei zone medicale pilot in Boao, un orasel pescaresc situat pe coasta de est a provinciei, unde are loc si Forumul Boao, versiunea asiatica a Davosului, prin care au fost extinse permisele de munca pentru medicii straini.Pe insula, medicamentele straine pot fi prescrise mai repede decat in alte parti ale tarii - in conditiile in care in general medicamente deja aprobate in strainatate trebuie sa treaca oricum prin teste clinice de lunga durata in China.Transformarea sa intr-un centru al comertului international dupa modelul Hong Kong-ului este principalul obiectiv al celui mai recent plan privind insula Hainan.In aprilie, Consiliul de Stat a anuntat, de exemplu, ca intentioneaza sa transforme provincia intr-o zona de liber schimb intr-un interval de doi ani.Pentru transpunerea acestor ambitii in realitate, China ia in considerare masuri radicale pentru aceasta tara, cum ar fi legalizarea loteriilor si a jocurilor de noroc online, care ar putea pava drumul spre deschiderea de cazinouri in Hainan. Insula ar putea deveni astfel un al doilea Macao.. Regimul de la Beijing vrea sa transforme insula intr-un centru pentru dezvoltarea unor tehnologii precum inteligenta artificiala, realitatea virtuala si masinile electrice.Potrivit Quartz, aceasta ar putea fi calea prudenta aleasa de regimul de la Beijing pentru a experimenta metode noi inainte de a le pune in aplicare la scara larga, dupa principiul formulat de Deng Xiaoping, arhitectul reformelor economice ale tarii, in urma cu patru decenii: "Sa traversam raul simtind pietrele sub picioare".