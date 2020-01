Japonia si Coreea de Sud confirma noi cazuri de coronavirus

Ziare.

com

Infectia a fost confirmata la un barbat din 40 de ani, care locuieste in Wuhan - orasul chinez din centrul focarului - si a calatorit in Japonia, a transmis Ministerul Sanatatii intr-un comunicat.Barbatul, care a sosit duminica in Japonia, este in prezent internat in spital, a precizat Ministerul.Si Guvernul din Coreea de Sud a confirmat vineri aparitia celui de-al doilea caz de imbolnavire cu coronavirusul originar din China, a anuntat Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (KCDC), potrivit Reuters.Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat stare de urgenta in China.