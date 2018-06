Kim Jong-un merge sa-i dea raportul presedintelui Chinei despre ce a vorbit cu Trump

Ziare.

Este prima calatorie in afara tarii pentru Kim Jong-un de la summit-ul cu presedintele american Donald Trump si a treia oara cand liderul nord-coreean merge in China in ultimele trei luni.El este asteptat sa il puna la curent pe presedintele chinez Xi Jinping cu privire la a discutat cu Trump, potrivit CNN.Summit-ul dintre Trump si Kim s-a incheiat cu semnarea unui acord pentru a "construi o pace de lunga durata si stabila in peninsula coreeana" si "a munci pentru dezarmarea nucleara completa a peninsulei coreene".De asemenea, ca urmare a summit-ului, Trump a promis incetarea exercitiilor militare cu Coreea de Sud.Luni, Coreea de Sud si Statele Unite au decis sa suspende exercitiile militare comune Ulchi Freedom Guardian, programate pentru luna august.China si-a dorit de mult timp o reducere a prezentei militare americane in apropierea granitei sale, astfel ca acordul pare sa fie pe placul statului chinez.